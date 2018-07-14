В патриархии назвали «добрым» диалог с властями о передаче Исаакия

Русская православная церковь находится в диалоге с властями относительно статуса Исаакиевского собора, вопрос требует проработки, решения будут приняты позже. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков 14 июля в Екатеринбурге, где прошло заседание Священного синода.

«Тема требует поступательных шагов с обеих сторон. Главное, что сейчас мы имеем очень добрых собеседников со стороны властей и находимся в постоянном диалоге. Решения будут оглашены позже», — цитирует священнослужителя РИА Новости.

Ранее стало известно, что Смольный переназначил директором музея «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова. Новый трудовой договор с ним заключён до 15 июня 2019 года. На посту директора Мудров обещал «пока не передавать собор РПЦ», однако существенно сократил штат учреждения, чем вызвал недовольство защитников музея.