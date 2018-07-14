В патриархии назвали «добрым» диалог с властями о передаче Исаакия
Русская православная церковь находится в диалоге с властями относительно статуса Исаакиевского собора, вопрос требует проработки, решения будут приняты позже. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков 14 июля в Екатеринбурге, где прошло заседание Священного синода.
«Тема требует поступательных шагов с обеих сторон. Главное, что сейчас мы имеем очень добрых собеседников со стороны властей и находимся в постоянном диалоге. Решения будут оглашены позже», — цитирует священнослужителя РИА Новости.
Ранее стало известно, что Смольный переназначил директором музея «Исаакиевский собор» Юрия Мудрова. Новый трудовой договор с ним заключён до 15 июня 2019 года. На посту директора Мудров обещал «пока не передавать собор РПЦ», однако существенно сократил штат учреждения, чем вызвал недовольство защитников музея.
Справка:
О намерении передать Исаакиевский собор стало известно в конце 2016 года, в начале 2017-го информацию подтвердил губернатор Георгий Полтавченко, сообщив, что «вопрос решен». Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров призывал передать собор к Пасхе, 16 апреля, однако этого не произошло. Против передачи Исаакия выступили оппозиционные депутаты и музейное сообщество. В числе прочего, протестующие утверждали, что город лишится одного из самых доходных музеев.
Последние несколько месяцев тему обсуждать перестали. Как предполагалось, решение о передаче собора оставили на период после выборов президента РФ.