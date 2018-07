ФИФА предупредила Футбольную ассоциацию Англии за политические кричалки британских фанатов

Международная федерация футбола (ФИФА) завершила расследование по поводу политических кричалок болельщиков сборной Англии в матче полуфинала ЧМ-2018 против Хорватии 11 июля.

Как сообщил 14 июля корреспондент BBC Ричард Конвей в своем «Твиттере», Футбольная ассоциация Англии получила за это предупреждение. Во внимание было принято, что подобное поведение себе позволила небольшая группа английских фанатов.

Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на 70 тысяч швейцарских франков за нарушение маркетинговых правил организации и правил экипировки. Сообщается, что два члена сборной Англии нарушили регламент.

Напомним, 14 июля сборной Англии предстоит сыграть с Бельгией в Петербурге за бронзовые медали чемпионата мира.

Breaking; The Football Association given a warning by FIFA following "political chants" by a small group of fans during the semi-final against Croatia.



The chanting of "no surrender" is understood to be at the centre of the claim.