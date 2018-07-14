Друзья «картонного» Хавьера попали в ДТП в Петербурге

Разукрашенный школьный автобус, в котором путешествуют мексиканские футбольные болельщики вместе со своим картонным другом, не смог разъехаться с мотоциклистом в центре Петербурга.

Как сообщают иностранцы в своём Instagram 14 июля, «небольшой инцидент» случился накануне. По их словам, на одном из перекрёстков байкер неудачно попытался проскочить перед ними на красный. Владельцы автобуса с надписью «Ingue su Matrushka» и российскими флагами пишут, что теперь их транспорту предстоит небольшой ремонт, но «кажется, всё хорошо».

Столкнувшийся с ними мотоциклист едва ли мог остаться без травм. По информации «Фонтанки», авария произошла на набережной Обводного канала в ночь на пятницу, 13 июля. Мужчина после встречи с фанатами был госпитализирован с переломом руки, а сами мексиканцы запросили юридической помощи. Поддержку отыскали под Екатеринбургом, где во время своего визита посещали музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании.

В пресс-службе УГМК-холдинга подтвердили «Фонтанке», что «друзья из Мексики» к ним обратились: «Юридическая консультация будет оказана в полном объёме, чтобы они могли разобраться и выйти из этой непростой жизненной ситуации».

Справляться с жизненными трудностями мексиканцам не впервой. На весь мир их прославила картонная копия друга Хавьера, которого на чемпионат в Россию не пустила девушка. Копию в полный рост сделали полноценным участником путешествия, фотоотчёты публиковали в Сети. Когда история попала в СМИ и приобрела масштаб, Хавьер получил разрешение от подруги присоединиться к предприимчивым друзьям. Общение с полицией для компании также не в новинку: для Хавьера в отделе закончились посиделки в одном из баров Екатеринбурга.