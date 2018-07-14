Витсель встретился с Кержаковым перед матчем за третье место на ЧМ-2018

Полузащитник Аксель Витсель, которому 14 июля предстоит в составе сборной Бельгии сразиться с Англией за бронзовую медаль чемпионата мира, встретился в Петербурге с бывшим партнером по «Зениту» Александром Кержаковым.

Совместную фотографию Витсель выложил в своем инстаграме. Судя по всему, бельгийский футболист подарил Кержакову свою футболку национальной команды.

«Рад снова с тобой встретиться, брат!» — написал Витсель.

Кержаков ответил ему уже в своем инстаграме: «Витсель сегодня будет иметь великую поддержку в Петербурге».

Экс-полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, игравшему за сине-бело-голубых с 2012 по 2017 годы, предстоит выйти на поле стадиона на Крестовском в составе сборной Бельгии в матче за 3 место чемпионата. Игра против Англии начнется в 17.00.