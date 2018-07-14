Хорватского защитника не накажут за «Белград, гори!»

Международная федерация футбола (FIFA) не стала наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его высказывание о Белграде в одном из снятых им видео.

«Глава дисциплинарного комитета FIFA установил, что оно было записано перед тем, как FIFA объявила первое решение о наказании Виды, и пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента FIFA футболистом допущено не было»,— говорится в сообщении FIFA, которое приводит в Twitter 14 июля журналист Ричард Конвей.

Домагой Вида опубликовал два видеоролика, вызвавшие широкий общественный резонанс. На первом он и бывший полузащитник хорватов Огнен Вукоевич сказали, что посвящают победу над Россией Украине, а Вида выкрикивает «Слава Украине!» После скандальной публикации Вукоевича отстранили от работы в делегации Хорватии на ЧМ, а Вида получил предупреждение от FIFA. На втором видео, о котором и идет речь сейчас, он говорит «Белград, гори!», а затем вновь «Слава Украине!»

Сборная Хорватии вышла в финал ЧМ-2018, где она сразится со сборной Франции. За третье место поборются команды Англии и Бельгии.