Руководители 14 стран приедут в «Лужники» на финал ЧМ

Высокопоставленные представители 14 стран мира посетят финальную игру Чемпионата мира по футболу-2018, которая состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский президент Владимир Путин будет наблюдать за ходом игры между Францией и Хорватией, а также примет участие в награждении победителя. Вместе с ним на арене будут присутствовать: президенты Абхазии, Армении, Беларуси, премьер-министр Венгрии, президент Габонской Республики, эмир Катара, премьер-министр Киргизии, президенты Молдовы, Палестины, Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Судана, Франции, Хорватии, Южной Осетии.

А сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет игра за третье место на мундиале. За бронзу поборются Бельгия и Англия.