Зенитовец Луиш Нету: В Турции все живут футболом, в отличие от России

В Турции все живут футболом, но Луиш Нету рад вернуться в любимую команду, признался португальский защитник, возвратившийся в петербургский «Зенит» после года в «Фенербахче».

Спортсмен дал интервью порталу Sport24, которое опубликовано 14 июля.

«Мой первый матч был против «Башакшехира». И я просто обадлел! Стадион забит до отказа, все болеют, гонят команду вперед. В Турции вообще все живут футболом. Очень отличается от России. Собственно, это одна из причин, по которой я выбрал именно Турцию», – рассказал журналистам Нету, добавив, что «на всех матчах стадионы битком», в то время как в РФ такое можно увидеть разве что на играх «Зенит» — «Спартак».

Тем не менее, «всегда приятно возвращаться в команду, которую любишь», отметил защитник, особенно если учесть, что команду возглавил Сергей Семак, с которым Нету раньше играл.

«Личность с фантастическим менталитетом как на поле, так и за его пределами! Его все уважают — игроки, весь персонал клуба, болельщики. Присутствие Семака много значит для нас», – признался спортсмен.

Он добавил, что «сделает все, чтобы провести следующий сезон в «Зените» и наслаждаться им». Летом 2019 года контракт португальца с сине-бело-голубыми завершается.