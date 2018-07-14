Шестиклассницу из Петербурга развращали через соцсеть

В Петербурге разыскивают пользователя социальной сети, который вступил в переписку с девочкой-подростком с намерением завлечь её во взрослую жизнь.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 14 июля в полицию Невского района обратилась петербурженка с рассказом об интернет-собеседнике своей двенадцатилетней дочери. Неизвестный мужчина интересовался обнажённой натурой и предлагал школьнице поучаствовать в сценах «18+».

Мать ознакомилась с перепиской вечером в среду и после трехдневного раздумья решилась привлечь к поискам педофила компетентные органы.