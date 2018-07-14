За следователя, туриста из Китая и авторитет РФ в Петербурге арестован парень из Иркутска

На Невском проспекте неизвестный схватился за чужой телефон, а девушка дала отпор. Когда грабитель вырвался, то угодил в руки сотрудников ГИБДД. После оказалось, что пострадавшая – следователь Центрального района, а потом еще выяснилось, что подозреваемый также ограбил и гражданина Китая. Суд решил его арестовать, согласившись, что ронять авторитет России во время ЧМ – некрасиво.

По информации «Фонтанки», около 16 часов 13 июля сотрудники ГИБДД Центрального района недалеко от Московского вокзала задержали 26-летнего молодого человека из Иркутска, который у дома №87 по Невскому пытался вырвать мобильный телефон у девушки. Причем прохожая не растерялась, сумев не только защитить свое, но и еще пару раз ударив грабителя женской сумкой. Но доставленному в полицию продолжало не вести – оказалось, что он напал на следователя УМВД по Центральному району.

Пока разбирались с ситуацией, выяснилось, что минут за десять до этого случая тот же злоумышленник постарался выхватить мобильник у туриста из Китая. Это произошло недалеко – у дома №115 по тому же Невскому проспекту.

В результате к вечеру 13 июля его задержали на двое суток по двум эпизодам покушения на грабеж.

Около 14 часов 14 июля Смольнинский суд рассмотрел ходатайство следствия и арестовал гостя из Сибири. Судя по всему, сотрудники очень разозлились на подозреваемого, так как в постановлении об избрании меры пресечения добавили фразу: «… преступление направлено против иностранного гражданина, в центре города, во время проведения ЧМ-2018, то есть дерзкое по своему характеру, тем самым подрывает авторитет РФ».