В Букингемском дворце заступились за Трампа: он не опаздывал

В Букингемском дворце опровергли информацию о том, что американский президент Дональд Трамп и его жена Мелания опоздали на чаепитие с королевой Великобритании Елизаветой II.

«Он прибыл точно в назначенное время, информация об опоздании некорректна», — сообщил представитель дворца, которого 14 июля цитирует РБК.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Трамп опоздал более чем десять минут. 92-летняя королева ждала Трампа и его жену во дворе Виндзорского замка. Во время ожидания Елизавета II якобы несколько раз проверяла свои часы. «Ох, она только что проверила время на часах. Королева не любит опозданий», — написала в твиттере королевский репортер Патриция Требл.

Пользователи социальных сетей возмутились «грубым» поведением Трампа, который «продемонстрировал отсутствие класса». Они также указали на то, что во время прохода рядом с гвардейцами Трамп шел перед Елизаветой II, а не рядом с ней. «Это забавно. Королева будто тренирует одну из своих собак в то время, как Трамп борется за право называться мастером пешей прогулки», — написал один из пользователей твиттера.

This is hilarious. The Queen acting like she’s training one of her dogs as Trump struggles to master the art of walking. pic.twitter.com/M7tNwJFlOX