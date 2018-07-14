В Пушкине Audi отправилась в плавание по Малому каскаду

Ограждение Малого каскада в Пушкинском районе Петербурга не устояло под напором красной иномарки. Глубина водоёма утонуть автомобилю не позволила.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», Audi устремилась в воду на пересечении Оранжерейной и Садовой улиц около полудня 14 июля. Иномарка вместе с секцией ограждения вылетела в канал практически параллельно дороге. По информации «Фонтанки», за рулём сидел мужчина, который в аварии не пострадал.

Водитель выбрался из автомобиля и уже вызвал помощь. Выуживать Audi из канала будет частный кран. Отсутствующую секцию ограждения пока завесили заградительной лентой. Местные жители в комментариях предлагают сэкономить на её восстановлении: машины купаются в этом районе не впервые.