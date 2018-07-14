«Адмирал Горшков» и «Маршал Устинов» прошли Балтийские проливы и взяли курс на Кронштадт

Фрегат «Адмирал Горшков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов» прошли через Балтийские проливы на пути к Кронштадту, где они примут участие в Главном военно-морском параде.

Как сообщает 14 июля Минобороны РФ, штурманы Балтийского флота помогли экипажам безопасно пройти по проливам Большой Бельт, Эресунн, Каттегат и Скагеррак, которые располагаются между Скандинавским и Ютландским полуостровами и соединяют Северное море с Балтийским.

Несколько дней назад военные моряки помогли пройти проливы первой партии кораблей, спешащих на парад – большому противолодочному кораблю «Североморск» и атомному подводному ракетному крейсеру «Орёл» Северного флота.

После прохождения проливов кораблям Северного флота предстоит совершить переход через Балтийское море в Кронштадт, где морякам-североморцам в районе острова Гогланд окажут помощь уже коллеги из Ленинградской военно-морской базы БФ, хорошо знающие особенности мореплавания в мелководном Финском заливе.