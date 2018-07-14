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Власть
14.07.2018 13:47
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Make Helsinki great again: Хельсинки готовится к саммиту Путина и Трампа

В президентском дворце Хельсинки, где пройдут первые полноформатные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, с самого утра 14 июля началась подготовка к мероприятию, передаёт корреспондент "Фонтанки" из финской столицы. Строительные бригады сооружают павильон, с дворца сняли флаги.

Make Helsinki great again: Хельсинки готовится к саммиту Путина и Трампа

Евгений Богданов/"Фонтанка.ру"

Готовятся к предстоящему саммиту лидеров двух стран рестораны и кафе. В частности, один из самых дорогих и фешенебельных отелей Kämp в своем баре повесил растяжку и поставил билборд, где призывает к миру. Дело в том, что финский тоcт Kippis звучит так же, как и английское Keep peace («сохранять мир»). Там же есть и перевод тоста на русский: Na zdorovje.

В другом ресторане придумали блюдо Trumputin – на одной тарелке подают русские блины с лососем, сметаной и луком и панкейки с мороженым и ягодами. Съедобный символ встречи России и Запада продают за 14 евро.

 

Также не остались в стороне и торговцы сувенирной продукцией. В частности, главной площади финской столицы, Сенатской, продают кепки с изображениями двух президентов и соответствующими надписями. Среди новинок, например, бейсболка с лозунгом Make Helsinki great again («вернём Хельсинки былое величие»), видимо, намекающая на то, что Финляндия не впервые становится местом встречи лидеров такого уровня и центром внимания мировой общественности. В 1975 году Хельсинки принимал Леонида Брежнева и Джеральда Форда при подписании Заключительного акта ОБСЕ в 1975-м, в 1990 там вели переговоры Михаил Горбачёв и Джордж Буш, а в 1997 году – Билл Клинтон и Борис Ельцин.

Make Helsinki great again: Хельсинки готовится к саммиту Путина и Трампа

Напомним, в целях безопасности Финляндия на четверо суток восстановила погранконтроль на внутренних границах Шенгена. В финской столице к приезду лидеров заварили канализационные люки и ввели запрет на дроны. В аэропорту Хельсинки на три дня закроют смотровую площадку и введут ограничения для съёмки. Из-за саммита финские полицейские вышли из отпусков. Обеспечивать безопасность во время встречи президентов будет, в частности, финский спецотряд «Медведь». 

В Хельсинки накануне привезли лимузин Путина и другие автомобили для российской делегации.

Саммит двух лидеров состоится 16 июля. Как сообщалось ранее, на встречу Путина и Трампа запланировано три часа.

 

 

 

 

 

 

 

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