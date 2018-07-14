Одинокий африканец не смог прорваться из Петербурга в лучшую жизнь

Паспорт болельщика футбольного чемпионата не помог приезжему из Африки найти убежище в одной из европейских стран. Путь к лучшей жизни преградили пограничники.

Как стало известно «Фонтанке», 23-летнего гражданина африканской Ганы задержали на автомобильном пункте пропуска «Ивангород» в полдень 13 июля. В Россию молодой человек приехал якобы на спортивное мероприятие, но настойчивое стремление к эстонской границе этой цели явно не соответствовало.

В погранслужбе справедливо рассудили, что болельщики накануне матча за третье место из Петербурга не уезжают. Гость из Ганы не стал отпираться и признался, что в Россию его привлёк не футбол, а возможность наконец обосноваться в Евросоюзе. Планы оценят по административной статье о нарушении правил пребывания в России (18.8 КоАП). Она предполагает штраф до семи тысяч рублей и депортацию.

Предпоследней игрой чемпионата пожертвовал и 25-летний нигериец. Его команда вылетела ещё на третьем туре группового этапа, фаворитов среди оставшихся четырёх стран он не нашёл и предпочёл заняться образованием. Тягу к знаниям затормозили около трёх часов ночи 14 июля там же, на пункте пропуска «Ивангород». Иностранца с Fan ID сняли с автобуса в Ригу.

Стремящихся к лучшей жизни иностранцев за время мундиаля пограничники отлавливают с завидной регулярностью. В основном, в европейские страны рвутся коллективно. Так, накануне от границы с Финляндией развернули шестерых иностранцев, а 11 июля список на выдворение пополнили марокканцы, которых вынули из багажного отсека автобуса в Таллин. Тем не менее, некоторым мигрантам побег всё же удаётся.