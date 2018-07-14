Губернатора просят поставить памятник Чайковскому на Невском. Метрополитен и чиновники - против

4-метровый памятник Петру Ильичу Чайковскому может появиться на пересечении Думской улицы и Невского проспекта в Петербурге. Глава метрополитена и ряд смольнинских чиновников против, но окончательное решение – за губернатором города.

Как стало известно «Фонтанке», в конце июня в Смольный поступило обращение от известных деятелей культуры – главы Академии театра и балета Бориса Эйфмана, директора Президентской библиотеки Александра Вершинина, худрука Александринского театра Валерия Фокина и директора института живописи имени Репина Сергея Михайловского. Они просят губернатора Георгия Полтавченко разрешить установку 4-метрового памятника композитору П. И. Чайковскому на Невском проспекте. По задумке инициативной группы, с пересечения Невского и Думской Чайковский «сможет смотреть в глаза» Пушкину на площади Искусств.

Автор скульптуры – москвич Илья Дюков. В разговоре с нашим корреспондентом он рассказал, что доделает монумент к концу года, а предложение заняться работой получил, в частности, от губернатора Северной столицы.

Против установки 4-метрового изваяния выступил глава метрополитена Владимир Гарюгин. По его мнению, многотонная конструкция нежелательна над наклонным ходом и подземным переходом на станцию «Невский проспект».

Не рады идее и в ряде городских комитетов: Невский проспект уже сформировал свой образ, и новая скульптура – уже перебор.

После летних каникул к обсуждению присоединятся депутаты ЗакСа. Но последнее слово останется за градоначальником.

Подробнее о сложившейся ситуации читайте в материале «Фонтанки».