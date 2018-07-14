Бывший тренер сборной Хорватии Штимац сравнил Францию со сборной Африки

Накануне финала чемпионата мира по футболу, который состоится 15 июля в Москве на стадионе «Лужники», вновь возникла тема африканского происхождения большинства игроков национальной команды Франции. Сперва об этом написал в своем «Фейсбуке» бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац.

«Кто-нибудь знает, с кем мы играем в финале ЧМ?», – написал он и дальше привел список игроков Франции с флагами стран, где они родились.

Кимпембе – ДР Конго, Дембеле – Мавритания, Сидибе – Мали, Умтити – Камерун, Погба – Гвинея, Толиссо – Того, Матюиди – Ангола, Канте – Мали, Нзонзи – ДР Конго, Мбаппе – Камерун, Менди – Сенегал, Манданда – ДР Конго, Фекир – Алжир.

«Респект!» – подытожил Штимац.

Кроме того, 14 июля в издании Le Monde вышло интервью с одним из ведущих игроков сборной Франции Мбаппе, где также была затронута эта тема.

«Если мы выиграем чемпионат мира, никогда не скажут, что в сборной Франции слишком много темнокожих игроков, – ответил Мбаппе на вопрос журналиста Le Monde. – ... Когда вы проигрываете, это становится спортивной проблемой, когда выигрываете, это становится спортивным успехом».

Напомним, финал чемпионата мира по футболу пройдет 15 июля в Москве на стадионе «Лужники». В нем сыграют Франция и Хорватия. Для Франции это третий финал в истории, в одном из которых в 1998 году страна завоевала свой первый и пока единственный Кубок мира. Хорватия играет в финале впервые. Ее лучшим достижением были бронзовые медали в том же 1998 году.