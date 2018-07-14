Полицейские вывезли опасный мусор с парковки на Петроградской. Кто-то оставил у храма автомат

Жителю Петроградского района Петербурга пришлось начать утро с общения с полицией и служебной собакой. Познакомиться с процедурой вынудил подброшенный к машине автомат.

Как стало известно «Фонтанке», около половины одиннадцатого 13 июля местный житель пригласил полицию проверить мусор у Преображенской церкви на Аптекарском острове. Опасения вызвало содержимое пакета, обнаруженного на парковке поблизости. По словам Евгения, мимо черного полиэтилена пройти он не мог – плотный мешок нашёлся под его Daewoo Nexia. Машину он собирался утилизировать, но задачу пришлось отложить.

Приехавшие полицейские в пакете увидели автомат Калашникова 1970 года выпуска без приклада, магазин и два десятка патронов. Вернуться к своим делам Евгений смог только после дактилоскопии и знакомства со служебной овчаркой. Его находку увезли на экспертизу. «Забывшего» пакет разыскивают по уголовному делу по статье о незаконном обороте оружия.