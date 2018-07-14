В Кемерово возобновляют снос «Зимней вишни»
Снос горевшего торгового центра «Зимняя вишня» возобновляется в Кемерово.
Как сообщает 14 июля местное издание «Ваш город.ру», следователи завершили все следственные действия на территории ТРК и дали добро на снос.
Портал «Сiбдепо» добавляет: накануне днем врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встречался с семьями погибших и пострадавшими при пожаре. Кроме всего прочего, обсуждали и снос. Чиновник констатировал, что здание больше непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции. Кроме того, «Зимняя вишня» всегда будет ассоциироваться у кемеровчан с гибелью ни в чем не повинных людей.
Демонтаж начнут с разбора внешних элементов. К 19 июля в Кузбасс прибудет тяжёлая спецтехника из Екатеринбурга. С её помощью разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа продлится 40 дней. К 1 сентября власти надеются провести благоустройство стихийного мемориала в память о погибших при пожаре.
Официальный старт сносу дан 14 июля. Региональный сайт Кузбасса A42.RU ведёт прямую трансляцию с трёх камер, но пока по ним активных действий не видно.
Напомним, снос злополучного ТРК начали еще в мае, но тогда в дело вмешался СК и не дал уничтожить улики.
Справка:
Трагедия в кемеровском ТРК произошла 25 марта текущего года. Из-за короткого замыкания случился пожар, жертвами которого стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. В момент ЧП в здании не сработала пожарная сигнализация, эвакуационные пути оказались заблокированными. Расследуется уголовное дело по трем статьям УК, основная версия — короткое замыкание, однако, по данным следствия, в ТЦ не работала пожарная сигнализация и были закрыты несколько аварийных выходов. Несколько человек задержаны, среди них есть и пожарные, тушившие возгорание, а также экс-начальник областного управления МЧС РФ Александр Мамонтов.