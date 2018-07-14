В Кемерово возобновляют снос «Зимней вишни»

Снос горевшего торгового центра «Зимняя вишня» возобновляется в Кемерово.

Как сообщает 14 июля местное издание «Ваш город.ру», следователи завершили все следственные действия на территории ТРК и дали добро на снос.

Портал «Сiбдепо» добавляет: накануне днем врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встречался с семьями погибших и пострадавшими при пожаре. Кроме всего прочего, обсуждали и снос. Чиновник констатировал, что здание больше непригодно к дальнейшей эксплуатации: сгорели все основные несущие конструкции. Кроме того, «Зимняя вишня» всегда будет ассоциироваться у кемеровчан с гибелью ни в чем не повинных людей.

Демонтаж начнут с разбора внешних элементов. К 19 июля в Кузбасс прибудет тяжёлая спецтехника из Екатеринбурга. С её помощью разберут и вывезут сначала металлические, потом железобетонные конструкции. Каждый этап демонтажа продлится 40 дней. К 1 сентября власти надеются провести благоустройство стихийного мемориала в память о погибших при пожаре.

Официальный старт сносу дан 14 июля. Региональный сайт Кузбасса A42.RU ведёт прямую трансляцию с трёх камер, но пока по ним активных действий не видно.

Напомним, снос злополучного ТРК начали еще в мае, но тогда в дело вмешался СК и не дал уничтожить улики.