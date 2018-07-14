Рейс Ryanair не долетел до Хорватии. Три десятка пассажиров - в больнице из-за резкого падения давления на борту

Борт лоукостера Ryanair, совершавший перелет по маршруту Дублин-Задар (Хорватия) вынужденно сел в немецком аэропорту Франкфурт-Хан. При этом из-за резкого падения давления в салоне стало плохо трем десяткам пассажиров. Их пришлось госпитализировать.

О происшествии 14 июля сообщает Deutsche Welle. По данным издания, воздушное судно ирландского авиаперевозчика внепланово село в аэропорту на западе Германии в 23.30 пятницы, 13 июля. Причиной стали некие технические проблемы, вызвавшие резкое падение давления на борту. В результате многие пассажиры почувствовали головную боль и боль в ушах. Около тридцати человек доставили в больницу.

Остальным пришлось ночевать в аэропорту. Предполагается, что в Хорватию люди отправятся только сегодня.

Отмечается, что пока самолет снижался, из панелей над сиденьями автоматически выбросились кислородные маски.