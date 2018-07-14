В Петербурге задержали десять торговцев БАДами, выдающих себя за врачей

После масштабных обысков по очередному делу о мошенничестве с биологически активными добавками в Петербурге задержаны десять человек. Пятеро, включая предполагаемого главаря, отправлены под арест, остальных от СИЗО спасла сговорчивость.

Как стало известно «Фонтанке», к 14 июля камеру в следственном изоляторе обживает 52-летний уроженец Азербайджана Садыгов, которому следствие отводит роль организатора мошеннической схемы. Также под арест отправлены четверо его предполагаемых подчинённых: руководитель, начальник диспетчерской службы, курьер и водитель. Те, кто, по версии следствия, непосредственно общался с пожилыми людьми, пошли на сотрудничество, деятельно раскаялись и ждут окончания расследования под домашним арестом.

Подозреваемых с утра 11 июля искали в частных квартирах и замаскированной под офис коммерческой компании на Загородном проспекте. По версии следствия, чудо-таблетки пенсионерам продавали от имени медиков Российского НИИ гематологии и трансфузиологии. Памятку, как втридорога продавать пустышки и убедительно ставить опасные диагнозы, оперативники уголовного розыска нашли во время обысков. Предполагается, что за добавки, которые не являются лекарствами, преступники брали от 100 до 500 тысяч рублей.

Всем задержанным вменяют мошенничество в особо крупном размере. Более двадцати уголовных дел по заявлениям обманутых пенсионеров, которые были возбуждены за этот год, объединены в одно производство. Оперативные мероприятия продолжаются.