На встречу Путина и Трампа отвели три часа

На встречу президентов России и США в Хельсинки отведено до трех часов. Это следует из расписания саммита, опубликованного 14 июля.

Встреча в финской столице намечена на понедельник, 16 июля.

«Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15 (время совпадает с мск), а встреча Путина и Саули Ниинистё начнется в 16.30», — сообщается в расписании, которое приводит «Газета.ру».

В те три часа, что отведены на встречу Путина и Трампа, включено время совместной пресс-конференции двух глав государства.

До того, как Дональд Трамп встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным, он проведет переговоры с главой Суоми Саули Ниинистё.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что важнейшим итогом саммита Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать готовность американской стороны «начать разбирать завалы в двусторонних отношениях».