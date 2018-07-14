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Бизнес
14.07.2018 10:36
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В Интернете выложили инструкцию для хакеров, как атаковать российские банки

В Сети выложили архив вредоносной программы Pegasus. Воспользовавшись им, любой подкованный хакер сможет организовать атаку на российский банк. Участники рынка говорят, что набор подобного программного обеспечения видят в открытом доступе впервые. 

О публикации вредоносного ПО 14 июля пишет на своих страницах «Коммерсантъ». По информации издания, несколько дней назад в Интернете кто-то выложил архив, являющийся фактически готовой инструкцией для хакерской атаки на банк. Речь идет о вредоносном программном  обеспечении Pegasus, которое группировка Buhtrap ранее использовала при атаке на российские банки. Тогда кредитные учреждения лишились около  1,8 млрд руб. 

При помощи Pegasus можно вывести средства через автоматизированное рабочее место банка—клиента Банка России. Несмотря на то, что содержащийся в архиве инструментарий образца 2015–2016 годов, то есть немного устаревший, любой пытливый хакер может обновить инструментарий под сегодняшние реалии и совершить атаку.

Участники рынка-эксперты по кибербезопасности отмечают, что видят в открытом доступе комплекты ПО для атак на банки впервые. 

Известно, что, помимо инструкции, в Интернет уплыли и данные специалистов по информбезопасности нескольких крупных банков, их телефоны. По данным «Коммерсанта», сведения тоже несколько устарели – они относятся к 2015 году. 

В Банке России журналистам сообщили, что знают о публикации архива Pegasus в Сети. Представители регулятора отметили, что содержащиеся в инструкции данные малоактуальны и что об угрозе специалисты ЦБ предупреждали партнеров еще два года назад. 

 

 

 

 

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