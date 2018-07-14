Экс-глава МЧС Пучков появился в Приморье. Он возглавил предвыборный штаб кандидата в губернаторы

Не вошедший в состав нового кабинета министров экс-глава МЧС Владимир Пучков приехал в Приморский край. Здесь он возглавил предвыборный штаб кандидата в губернаторы, а именно – врио руководителя региона Андрея Тарасенко.

Об этом 14 июля сообщает РБК, ссылаясь на сообщение предвыборного штаба. Выбор главы штаба в лагере Тарасенко объяснили тем, что в регионе хорошо знают имя Владимира Пучкова: в 2016 году он, будучи министром, боролся с устранением последствий тайфуна «Лайонрок».

Начало ЧП, случившемуся два года назад, положили сильные дожди в Приморье и вызванное ими наводнение. Под воду ушли 300 домов, 30 км дорог. Свои жилища покинули более тысячи граждан. Чтобы ликвидировать последствия стихии, в регионе работали 12 000 спасателей. Пучков и тогдашний губернатор края Владимир Миклушевский облетели затопленную территорию на вертолете.

Миклушевского освободили от должности по собственному желанию в октябре 2017 года. Тогда же регион временно возглавил выдвинутый «Единой Россией» Тарасенко.

Пучков не попал в новый кабинет министров, вероятно, после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В результате пожара, случившегося в марте 2018 года, там погибли 60 человек, в основном, дети.