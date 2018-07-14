СМИ: Умер осужденный по делу «Кировлеса» вместе с Навальным Петр Офицеров

Бизнесмен, сторонник оппозиционера Алексея Навального Петр Офицеров скончался в больнице. Ему было 43 года.

Об этом поздно вечером 13 июля сообщила журналистка Евгения Альбац в своем Twitter. Ранее «Московский комсомолец» сообщал, что 8 июля Офицерова госпитализировали в столице с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой. Якобы травму он получил во время припадка, о насильственных причинах смерти речи не идет.

Напомним, Петра Офицерова осудили по делу «Кировлеса» в 2013 году вместе с оппозиционером Алексеем Навальным. Их обвиняли в хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес». Ленинский районный суд Кирова признал Офицерова и Навального виновными и приговорил к пяти и четырем годам лишения свободы. Затем наказание заменили условным сроком, в 2016-м Верховный суд отменил приговор, который был вынесен Офицерову.