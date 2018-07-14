В США представили «летающий автомобиль». Передвигаться на нем можно без лицензии летчика

Компания Opener из США представила электрический персональный летательный аппарат BlackFly с вертикальными взлетом и посадкой. Летать на нем может один человек, причем лицензия пилота ему не нужна, уверяют в компании.

Как пишет 13 июля N+1, BlackFly уже прошел сертификацию в США и Канаде. Аппарат представляет из себя мультикоптер, на крыльях которого установлены четыре электромотора. При взлете и посадке пилот находится спиной к земле, он переходит в сидячее положение при горизонтальном полете.

Длина BlackFly составляет 4 метра, высота — 1,5 метра, размах крыльев — 4,2 метра. Летать на нем смогут люди ниже 2 метров и легче 113 килограммов. Взлететь в мороз и жару, правда, не получится — аппарат рассчитан на температуру от 0 до 30 градусов по Цельсию. Причем взлетать и садиться BlackFly может как на сушу, так и на воду.

Аппарат сможет преодолевать расстояние до 65 километров на скорости до 130 километров в час.