Пятничный вечер полиция Петербурга провела в барах «Голицын Лофта»

Сотрудники полиции нагрянули в творческий квартал «Голицын лофт» в Петербурге вечером 13 июля. Пятничный вечер завсегдатаев баров нарушила проверка лицензий на алкоголь.

Как стало известно нашему изданию, вечером полиция пришла с рейдом в бары на набережной Фонтанки, 20. Проверяющих интересовали лицензии на алкоголь.

По словам очевидцев, часть питейных заведений на время проверки приостановили работу. Источники «Фонтанки» говорят, что у некоторых заведений обнаружили нарушения. В «Голицын лофте» нашему изданию сообщили, что творческий квартал работает в штатном режиме.