Из-за огромного айсберга в Гренландии эвакуировали целую деревню

Массивный айсберг заставил жителей деревни Иннарсуит покинуть свои дома 13 июля. Из-за угрозы затопления власти начала эвакуацию населенного пункта.

Как сообщает NBC News, в Иннарсуите проживает 169 человек. Их эвакуировали в здание, которое находится за пределами деревни.

Ранее учёные Нью-Йоркского университета сообщили, что от гренландского ледника Хельхейм откололся шестикилометровый айсберг. Процесс удалось снять на видео. Шум от ледника очевидцы сравнили с пуском ракет. По словам профессора Нью-Йоркского университета Дэвида Холланада, это крупнейшее событие, которое учёные наблюдают за более чем десятилетие в Гренландии. Исследователи рассчитывают, что видеозаписи помогут скорректировать существующие модели, симулирующие рождение айсбергов.