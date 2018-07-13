МИД России: Цель «вброса» про 12 российских разведчиков, вмешавшихся в выборы в США, - испортить саммит Путина и Трампа

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало новые обвинения по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы.

В официальном заявлении МИДа, опубликованном вечером 13 июля, утверждается, что «в Вашингтоне изо всех сил стараются реанимировать старую «утку» о мнимом «вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года». Напомним, сегодня в рамках расследования этого дела 12-ти сотрудникам ГРУ были выдвинуты обвинения во взломе серверов Национального комитета Демократической партии с целью кражи документов.

«Из нагромождения конспиративных схем, которыми стараются поразить американского обывателя, совершенно не вытекает их (обвиняемых — прим. ред.) принадлежность к данному ведомству и причастность к кибервзломам. Да и само утверждение о незаконном проникновении в компьютерную сеть Демократической партии США ничем не подкреплено», – утверждают российские дипломаты.

И добавляют, что «цель этого вброса – испортить атмосферу перед российско-американским саммитом». Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, в Кремле готовы к вопросам о вмешательстве в выборы в США. Причем он уточнил, что по итогам саммита не стоит ожидать какого-то совместного заявления от двух лидеров.