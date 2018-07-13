Полиция возбудила уголовное дело из-за избиения польского дипломата в самолёте Иркутск - Москва

Уголовным делом закончился для россиянина перелёт из Иркутска в Москву. Под горячую руку пассажира попал польский дипломат. Действия агрессора расценили как побои. Об этом 13 июля рассказали в управлении транспортной полиции по Центральному округу.

По информации ведомства, 11 июля на борту авиакомпании «Аэрофлот», следовавшем из Иркутска в Москву, между пассажирами произошёл конфликт. Потерпевшим оказался 39-летний гражданин Польши с дипломатическим паспортом, он пожаловался на побои. Полиция задержала 35-летнего агрессора. Россиянина привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна). Также в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Побои».

О том, что на сотрудника польского МИДа напали в самолете, ранее сообщил пресс-секретарь ведомства Артур Ломпарт в своем твиттере. Он отметил, что преступник, скорее всего, был психически нездоров.