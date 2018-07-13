Королеве Елизавете II пришлось ждать Дональда Трампа на чай

Президент США и его жена опоздали на чаепитие с королевой Великобритании. Как передает 13 июля Bloomberg, Елизавете II пришлось ждать во дворе Виндзорского замка около 10 минут прибытия кортежа Трампа.

Американский президент и британская королева вместе наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии. При этом в ее начале прозвучал гимн США. Само чаепитие прошло в Дубовой комнате Виндзорского замка — там же Елизавета принимала и Барака Обама с его супругой в 2016 году.

President Trump has met the Queen at Windsor Castle



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Чай высокие особы пили 47 минут — на 17 минут дольше, чем планировалось. Из Виндзорского замка Трамп с женой перебрались на гольф-курорт Trump Turnberry, который принадлежит президенту США.

Отметим, это первый визит Дональда Трампа в Великобританию после вступления в должность президента.