Королеве Елизавете II пришлось ждать Дональда Трампа на чай

Президент США и его жена опоздали на чаепитие с королевой Великобритании. Как передает 13 июля Bloomberg, Елизавете II пришлось ждать во дворе Виндзорского замка около 10 минут прибытия кортежа Трампа.

Американский президент и британская королева вместе наблюдали за церемонией с участием почетного караула королевской гвардии. При этом в ее начале прозвучал гимн США. Само чаепитие прошло в Дубовой комнате Виндзорского замка — там же Елизавета принимала и Барака Обама с его супругой в 2016 году.

