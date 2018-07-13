В Петербурге суд запретил митинг против пенсионной реформы из-за нехватки полиции - все ушли на ЧМ

Активисты петербургского «Яблока» и движения РСД не смогли отстоять право на проведение митинга против пенсионной реформы. Суд не стал вступать в противоречие со Смольным и отказ в согласовании акции в Овсянниковском саду признал правомерным.

Как рассказал «Фонтанке» 13 июля депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский, в ходе процесса в Смольнинском районном суде МВД предоставило справку о том, что большая часть сотрудников полиции занята на охране объектов чемпионата мира по футболу и, следовательно, сопровождать акции оппозиционеров некому. Это и стало одной из причин в отказе в проведении митинга.

«Последний матч в Петербурге 14 июля, а митинг мы просили на 18 июля. И куда денутся все их полицейские? Все это — обман и очередное доказательство панического страха властей перед народом», – подчеркнул Вишневский.

Ранее отказ по аналогичному иску вынес и Московский районный суд. Одной из причин неудовлетворения требований в проведении акции указали «увеличение в связи с чемпионатом мира движения по Московскому проспекту лиц, подлежащих государственной охране».

Напомним, в суде оспаривался отказ городских властей согласовать митинги противников пенсионной реформы. Чиновники ссылались на проведение чемпионата мира по футболу и особые меры безопасности до 25 июля, введенные 202-м указом президента. Однако Овсянниковский сад является специально отведенным местом для митингов, утвержденным ФСБ как раз на время проведения чемпионата мира.