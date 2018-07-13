Гея из Чечни достали в Петербурге. История одного похищения

Уроженец Чечни Зелимхан Ахмадов вызволен из семейного плена уголовным розыском. 2о-летнего парня преследовали на малой родине за гомосексуальность. Он сбежал в Петербург, но его и тут отыскали.

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На Васильевском острове Зелимхан Ахмадов вышел из квартиры на улицу, к нему подошли трое взрослых мужчин, сковали наручниками и усадили в автомобиль. Зелимхан привлек внимание громкими криками, очевидцы расслышали и слово «отец». Причастность родственников к насильственной операции подтвердила петербургская полиция. Родной отец Эли Ахмадов был найден в хостеле в центре города.

По данным «Фонтанки», отец искал Зелимхана минимум три раза. До июльского поиска Эли Ахмадов прилетал в Петербург в конце декабря 2017 года, вернулся в Грозный через пять дней. Еще один случай описывает «Новая газета». По ее информации, Ахмадов-младший какое-то время жил в Москве. В апреле 2018-го его пытались похитить, но молодой человек отбился, получив ножевое ранение.

В этот раз Зелимхана искали по Петербургу около недели.

Через несколько часов после похищения на Васильевском острове, в 15 часов 47 минут, сотрудник Российской ЛГБТ-сети, который курировал Зелимхана в Петербурге, получил СМС-сообщение: «Помоги мне».

Информацию передали в полицию. В ЛГБТ-сети «Фонтанке» пояснили, что сотрудники вычислили хостел, куда отвезли Ахмадова, по сигналу мобильного телефона. Оперативники Центрального района нашли отца, сына и двух родственников и доставили их к василеостровским коллегам в 60-й отдел полиции.

Эли Ахмадову 60 лет. Пресса называет его крупным бизнесменом, владельцем автосалонов в Грозном и Самаре. Возможно, эту информацию предоставил сам Зелимхан. Аналитическая система СПАРК знает лишь одного предпринимателя с такими фамилией и именем, и это не отец молодого человека.

Родное село Ахмадовых Чечен-аул расположено в восьми километрах от Грозного. Здесь живет более девяти тысяч человек. Его населяет чеченский тейп Гуной – второй по численности после тейпа Беной, выходцем из которого является Рамзан Кадыров. В Чечен-ауле сильное влияние имеют также представители тейпа Цонтарой, среди них тоже немало знаменитостей. В частности, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, чеченец по национальности Бувайсар Сайтиев. Большинство в селе, как и Рамзан Кадыров, исповедует суннизм.

В Российскую ЛГБТ-сеть Зелимхан Ахмадов обратился в октябре 2017 года. Он сообщил, что на малой родине подвергается преследованию за сексуальную ориентацию, на него и семью оказывают давление полицейские, применяют физическое насилие.

«С территории Чечни мы вывозим ребят, которые обратились к нам, в течение 24 часов, – говорят в ЛГБТ-сети. – Мы понимаем, что их будут искать, поэтому стараемся держать информацию о передвижениях подопечных в тайне. Адреса жительства регулярно меняются».

С апреля 2017 года в сеть за помощью обратились более 170 жителей Чечни, уверяют активисты. Эвакуированы из республики по их данным 123 гомосексуала, лесбиянки и трансгендера. По состоянию на 13 июля Россию покинули 102 человека.

Зелимхан Ахмадов тоже готовился получить убежище за границей. По словам его кураторов, в Петербурге он жил на осадном положении, не работал и не учился. Материально его содержали.

«Отъезд за рубеж для чеченских ЛГБТ вполне закономерен. Похищения и раньше случались, случаи насилия тоже подтверждены, – говорят в сети. – Заграничные паспорта подопечные оформляют на общих основаниях, с отъездом мы им помогаем. Стараемся не афишировать список стран, потому что угрозы от диаспор – тоже не редкость».

Адвокаты, сотрудничающие с сетью, планируют обратиться в Следственный комитет с заявлением о похищении человека. Эпизод с Зелимханом может быть расценен и как незаконное лишение свободы (статья 127 УК). Но есть сложность, признают активисты, и она зачастую непреодолима. Нужно желание, волеизъявление самого потерпевшего. Но одно дело, когда ребенок-изгой сбегает из дома, и совсем другое – пойти войной на собственного отца.

«Очень сложно написать заявление против родственников. Нам бы хотелось, чтобы оно было. Но это решение Зелимхана, и он его еще не принял», – добавили в сети.

К ночи 14 июля Ахмадовых разлучили. Оба на свободе, не задержаны. Полицейские пообщались со всеми сторонами и выслушали две противоположные версии приезда Эли Ахмадова в Петербург и охоты за сыном.

Мужчина утверждает, что намеревался вернуть Зелимхана в родное село и заняться воспитанием, привить любовь к единоборствам, дисциплине и взрастить мужественность.

Зелимхан домой не хочет. В ЛГБТ-сети считают, что чеченцев, как правило, забирают для семейных расправ, и они будто бы становятся жертвами так называемых «убийств чести».

«У нас есть информация об убийстве некоторых ЛГБТ, свидетельства о четырех гражданах», – уточняют в сети.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»