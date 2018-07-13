На митинге перед выборами в Пакистане прогремел взрыв. Погибли более 90 человек

В результате теракта в провинции Белуджистан в Пакистане погибли не менее 90 человек, еще более 150-ти получили ранения. Об этом 13 июля пишет The Hindu Times.

По данным издания, среди погибших — политик Сирадж Раисани, который претендовал на место в парламенте. Взрыв произошел как раз на предвыборном митинге. Выборы в Пакистане должны пройти 25 июля. По предварительной информации, подрыв совершил террорист-смертник. По данным The Hindu Times, ответственность за теракт уже взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена на территории России).