Кремль: Путин и Трамп начнут в Хельсинки «разбирать завалы в двусторонних отношениях»

Важнейшим итогом саммита Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать готовность американской стороны «начать разбирать завалы в двусторонних отношениях». Как пишет РБК, об этом 13 июля заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он также уточнил, что первая встреча американского и российского лидеров пройдет в президентском дворце в Хельсинки 16 июля и начнется в 13:00 по московскому времени. Сначала Путин и Трамп пообщаются с глазу на глаз, потом начнутся российско-американские переговоры в формате делового завтрака. После них президенты проведут пресс-конференции.

«Всем очевидно, что в последнее время взаимодействие между нашими странами находится в кризисном состоянии. Как нам представляется, сложившаяся напряженность не имеет объективных причин и объективной основы. Холодная война давно завершилась, эпоха острого противостояния России и СССР и Америки ушла в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась», — подчеркнул Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, президенты обсудят совместную борьбу с терроризмом и «нарастание сложностей в мировой экономике». Кроме того, в Кремле ждут вопросов о возможном вмешательстве России в американские выборы.

«Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в избирательные процессы в США. Мы готовы рассматривать факты <...> но это можно делать в рамках совместной рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой наш президент договаривался еще в Гамбурге, но она не получила пока реального воплощения», — сказал Ушаков.

Напомним, сегодня США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб по делу о вмешательстве в выборы. Офицеров обвиняют во взломе серверов Национального комитета Демократической партии с целью кражи документов.

Скорее всего, совместного итогового заявления по итогам встречи принято не будет, президенты просто расскажут о возможных договоренностях на пресс-конференции, уточнил Юрий Ушаков.