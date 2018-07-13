Каждый третий дом в Петербурге ремонтируется с нарушениями

Городские власти проверили, как ремонтируются 1085 домов, и нашли нарушения в 322, что составляет около 30% от общего количества проинспектированных объектов. Подавляющее большинство нареканий у проверяющих вызвало качество уже выполненных работ. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба вице-губернатора Николая Бондаренко.

«Сотрудники, которые продолжат делать ремонт только на бумаге, будут потом отвечать перед губернатором и жителями нашего города. К сожалению, у нас нет возможности проверить каждый дом в каждом районе и объем работ, который там проводится, но есть жители, которые в первую очередь заинтересованы контролировать реальное выполнение работ по текущему ремонту. На их оценку мы и будем ориентироваться в своей работе», – отреагировал на статистику Бондаренко.

Нарушения нашлись в 12 районах города, только в 6 районах – Калининском, Кировском, Кронштадтском, Московском, Невском и Петродворцовом, – проверяющих все устроило. В прошлом году процент нарушений был немного больше: комиссия проверила 239 домов и выявила нарушения в 81-м случае, что в относительных величинах составляет 34%. В пресс-службе Бондаренко подчеркнули, что главы районов получили письма из Смольного с требованием усилить контроль за ходом текущего ремонта в жилых домах.