США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских спецслужб по делу о вмешательстве в выборы

Двенадцати сотрудникам ГРУ выдвинуты обвинения в рамках расследования дела о вмешательстве России в американские президентские выборы. Об этом 13 июля заявил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

Как отметил Розенстайн, сотрудники российских спецслужб обвиняются в организации кибератак и краже данных избирателей.

Минюст США указал имена обвиняемых в своём пресс-релизе. В список вошли Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалев.

Офицеров обвиняют во взломе серверов Национального комитета Демократической партии с целью кражи документов. Как сообщает «Медуза-LIVE», это, предположительно, служащие воинских частей 74455 и 26165.

Розенстайн заявил, что обвиняемые при помощи специального оборудования читали электронные письма сотрудников и волонтеров компании Хиллари Клинтон, а также членов Национального комитета Демократической партии. Затем они якобы опубликовали украденные данные в июне 2016 года под псевдонимами DCLeaks и Guccifer 2.0.

Розенстайн заявил, что обвиняемые при помощи специального оборудования читали электронные письма сотрудников и волонтеров компании Хиллари Клинтон, а также членов Национального комитета Демократической партии. Затем они якобы опубликовали украденные данные в июне 2016 года под псевдонимами DCLeaks и Guccifer 2.0.