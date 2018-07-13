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Происшествия
13.07.2018 19:27
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Найден источник «Новичка» в Эймсбери

 

Британские полицейские нашли источник нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравилась пара жителей города Эймсбери. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, это небольшая бутылка. Ее обнаружили дома у мужчины, пострадавшего от воздействия вещества. В полиции указали, что проведенные тесты подтвердили, что внутри флакона был именно «Новичок».

Ранее, 11 июля, сотрудники лондонской полиции провели первый допрос отравившегося "Новичком" 45-летнего Чарльза Роули. Допрос прошел прямо в районной больнице после того, как врачи разрешили поговорить с пострадавшим. В этот раз следствие интересовало, где находился контейнер с опасным веществом, который мужчина взял в руки.

Напомним, что 30 июня в городе Эймсбери, который находится рядом с Солсбери, Чарльза Роули и его спутницу доставили в больницу  в тяжелом состоянии после отравления нервно-паралитическим веществом. Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу позже заявил, что двое пострадавших в Эймсбери подверглись воздействию «Новичка». Женщина скончалась, а Роули лишь недавно пришел в сознание. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил  Россию в гибели британки.

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