Метрополитену угрожает многотонный Чайковский. Кто хочет поставить на Невском четырехметровую скульптуру

Четырехметровый композитор Чайковский может появиться на пересечении улицы Думской и Невского проспекта. Неизвестные инициаторы упорствуют, а в метрополитене протестуют.

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Обсуждение установки памятника Петру Чайковскому в Петербурге идет уже несколько лет, а по утверждению отдельных борцов за сохранение памяти композитора – десятилетиями. Ускорить процесс решили члены совета при президенте по культуре и искусству, обратившись в июне к губернатору Георгию Полтавченко. Они предложили установить Чайковского напротив Пушкина – на Невском проспекте, на входе на главную клубную улицу Петербурга.

В конце июня 2018 года в Смольный поступило обращение от четырех деятелей культуры – главы Академии театра и балета Бориса Эйфмана, директора Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина Александра Вершинина, худрука Александринского театра Валерия Фокина и директора института живописи имени Репина Сергея Михайловского. Все они – члены совета при президенте РФ по культуре и искусству.

В письме почтенные деятели сожалеют, что в Петербурге отсутствует памятник Петру Чайковскому. «Идею установки памятника поддерживал Даниил Гранин, подчеркивая, что Петербург – это город Чайковского, так же, как город Пушкина и Достоевского. Эта идея единодушно поддерживается всеми жителями города», – говорится в их обращении к губернатору. Георгия Полтавченко четверо из совета при президенте попросили оказать содействие в исполнении ни много ни мало исторической миссии – и поставить 4-метровый памятник композитору на Невском проспекте. Как посчитали деятели искусства, Чайковскому там самое место, с пересечения улицы Думской он сможет смотреть в глаза Александру Пушкину на площади Искусств, что невероятно символично.

Впрочем, еще до того, как их обращение поступило в Смольный, комитет по градостроительству и архитектуре подготовил постановление о возможности установить памятник Петру Чайковскому между Гостиным двором и зданием Думы в створе Михайловской улицы. Для этого, посчитали чиновники, необходимо внести изменения в городской закон «О размещении монументального искусства». В разговоре с «Фонтанкой» глава комитета Владимир Григорьев не смог объяснить, почему именно в этом месте необходим памятник: «Наверное, Чайковский там мог гулять», – предположил он. Также он не смог сообщить, кто именно стал инициатором установки скульптуры. «Нам письма такого в комитет не поступало», – заявил он, а в ответ на вопрос, что же стало причиной проработки его комитетом этой темы, чиновник отметил, что и без обращений знает, как ему работать.

Сообщить, кто именно стал инициатором создания и установки скульптуры, не смог в разговоре с «Фонтанкой» и ее автор – московский скульптор Илья Дюков. Он сообщил, что 4-метровую фигуру композитора доделает к концу 2018 года, а предложение заняться работой получил, в частности, от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, с которым несколько лет назад познакомился на выставке в Москве. Там Дюков заинтересовал градоначальника бюстом Петра Первого, позже эту скульптуру он подарил Русскому музею.

Создание памятника Чайковскому обсуждается в Петербурге уже не первый год. Ранее предполагалось, что автор «Времен года» и оперы «Евгений Онегин» расположится напротив Мариинского театра. Скульптором должен был стать Алексей Архипов, чьи работы выставлены в Таврическом саду (фонтан «Мальчик с уткой»), на Доме Зингера (американский орел), в музее «Мир воды» (скульптура ангела). Инициатором установки памятника называли дирижера Валерия Гергиева. К нему еще два десятка лет назад за помощью обращался Фонд Петра Чайковского. Как сообщил «Фонтанке» глава Фонда Сергей Мальцев, тогда не удалось сделать ровным счетом ничего, а квартиру, где скончался композитор, якобы и вовсе незаконно приватизировали. «Это было еще при Собчаке. А что теперь происходит, я не знаю, у меня проблемы с ногами, мне сложно передвигаться и пытаться решить этот вопрос», – отметил Мальцев.

У главы метрополитена Владимира Гарюгина желание чиновников установить 4-метрового Чайковского прямо над станцией «Невский проспект» не вызвало радости. «Была проведена экспертиза, которая показала, что многотонная конструкция нежелательна в этом месте, так как под ней расположен наклонный ход и подземный переход», – сообщили в пресс-службе городской подземки.

По данным «Фонтанки», нашлись противники установки фигуры композитора и в нескольких городских комитетах. «Невский проспект уже сформировал свой образ, но туда регулярно пытаются установить какую-нибудь скульптуру. Мы только недавно от Жанны Д’Арк отбились, а тут Чайковский», – рассудил собеседник издания в Смольном, попросивший сохранить его анонимность. На проблемы, которые могут стать препятствием для Чайковского в Петербурге, обратили внимание в аппарате другого чиновника, намекнув на нетрадиционную ориентацию композитора.

В любом случае, подчеркивают собеседники «Фонтанки», последнее слово – за губернатором Санкт-Петербурга. Кроме того, после летних каникул к обсуждению присоединятся депутаты ЗакСа. Осенью 2017 года они отвергли предложение Гергиева разместить фигуру Чайковского на Театральной площади, объясняя это тем, что еще одна скульптура приведет к нагромождению в этом месте. Позже чиновники добавили: под предполагаемой точкой установки памятника проходят коммуникации.

По данным «Фонтанки», помимо Думской улицы чиновники обсуждают в качестве возможной локации для композитора сквер на Петроградской стороне и одну из улиц Васильевского острова.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»