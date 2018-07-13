18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +28
$ 62.29р
72.47р
14:21 14.07.2018
Расширенный поиск

Город
14.07.2018 11:44
Печать

Метрополитену угрожает многотонный Чайковский. Кто хочет поставить на Невском четырехметровую скульптуру

Четырехметровый композитор Чайковский может появиться на пересечении улицы Думской и Невского проспекта. Неизвестные инициаторы упорствуют, а в метрополитене протестуют.

Метрополитену угрожает многотонный Чайковский. Кто хочет поставить на Невском четырехметровую скульптуру

Коллаж/"Фонтанка.ру"/Яндекс.Карты

Обсуждение установки памятника Петру Чайковскому в Петербурге идет уже несколько лет, а по утверждению отдельных борцов за сохранение памяти композитора – десятилетиями. Ускорить процесс решили члены совета при президенте по культуре и искусству, обратившись в июне к губернатору Георгию Полтавченко. Они предложили установить Чайковского напротив Пушкина – на Невском проспекте, на входе на главную клубную улицу Петербурга.

В конце июня 2018 года в Смольный поступило обращение от четырех деятелей культуры – главы Академии театра и балета Бориса Эйфмана, директора Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина Александра Вершинина, худрука Александринского театра Валерия Фокина и директора института живописи имени Репина Сергея Михайловского. Все они – члены совета при президенте РФ по культуре и искусству.

В письме почтенные деятели сожалеют, что в Петербурге отсутствует памятник Петру Чайковскому. «Идею установки памятника поддерживал Даниил Гранин, подчеркивая, что Петербург – это город Чайковского, так же, как город Пушкина и Достоевского. Эта идея единодушно поддерживается всеми жителями города», – говорится в их обращении к губернатору. Георгия Полтавченко четверо из совета при президенте попросили оказать содействие в исполнении ни много ни мало исторической миссии – и поставить 4-метровый памятник композитору на Невском проспекте. Как посчитали деятели искусства, Чайковскому там самое место, с пересечения улицы Думской он сможет смотреть в глаза Александру Пушкину на площади Искусств, что невероятно символично.

Впрочем, еще до того, как их обращение поступило в Смольный, комитет по градостроительству и архитектуре подготовил постановление о возможности установить памятник Петру Чайковскому между Гостиным двором и зданием Думы в створе Михайловской улицы. Для этого, посчитали чиновники, необходимо внести изменения в городской закон «О размещении монументального искусства». В разговоре с «Фонтанкой» глава комитета Владимир Григорьев не смог объяснить, почему именно в этом месте необходим памятник: «Наверное, Чайковский там мог гулять», – предположил он. Также он не смог сообщить, кто именно стал инициатором установки скульптуры. «Нам письма такого в комитет не поступало», – заявил он, а в ответ на вопрос, что же стало причиной проработки его комитетом этой темы, чиновник отметил, что и без обращений знает, как ему работать.

Сообщить, кто именно стал инициатором создания и установки скульптуры, не смог в разговоре с «Фонтанкой» и ее автор – московский скульптор Илья Дюков.  Он сообщил, что 4-метровую фигуру композитора доделает к концу 2018 года, а предложение заняться работой получил, в частности, от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, с которым несколько лет назад познакомился на выставке в Москве. Там Дюков заинтересовал градоначальника бюстом Петра Первого, позже эту скульптуру он подарил Русскому музею.

читатель "Фонтанки" Игорь Николаев

Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Создание памятника Чайковскому обсуждается в Петербурге уже не первый год. Ранее предполагалось, что автор «Времен года» и оперы «Евгений Онегин» расположится напротив Мариинского театра. Скульптором должен был стать Алексей Архипов, чьи работы выставлены в Таврическом саду (фонтан «Мальчик с уткой»), на Доме Зингера (американский орел), в музее «Мир воды» (скульптура ангела). Инициатором установки памятника называли дирижера Валерия Гергиева. К нему еще два десятка лет назад за помощью обращался Фонд Петра Чайковского. Как сообщил «Фонтанке» глава Фонда Сергей Мальцев, тогда не удалось сделать ровным счетом ничего, а квартиру, где скончался композитор, якобы и вовсе незаконно приватизировали. «Это было еще при Собчаке. А что теперь происходит, я не знаю, у меня проблемы с ногами, мне сложно передвигаться и пытаться решить этот вопрос», – отметил Мальцев.

У главы метрополитена Владимира Гарюгина желание чиновников установить 4-метрового Чайковского прямо над станцией «Невский проспект» не вызвало радости. «Была проведена экспертиза, которая показала, что многотонная конструкция нежелательна в этом месте, так как под ней расположен наклонный ход и подземный переход», – сообщили в пресс-службе городской подземки.

По данным «Фонтанки», нашлись противники установки фигуры композитора и в нескольких городских комитетах. «Невский проспект уже сформировал свой образ, но туда регулярно пытаются установить какую-нибудь скульптуру. Мы только недавно от Жанны Д’Арк отбились, а тут Чайковский», – рассудил собеседник издания в Смольном, попросивший сохранить его анонимность. На проблемы, которые могут стать препятствием для Чайковского в Петербурге, обратили внимание в аппарате другого чиновника, намекнув на нетрадиционную ориентацию композитора.

В любом случае, подчеркивают собеседники «Фонтанки», последнее слово – за губернатором Санкт-Петербурга. Кроме того, после летних каникул к обсуждению присоединятся депутаты ЗакСа. Осенью 2017 года они отвергли предложение Гергиева разместить фигуру Чайковского на Театральной площади, объясняя это тем, что еще одна скульптура приведет к нагромождению в этом месте. Позже чиновники добавили: под предполагаемой точкой установки памятника проходят коммуникации.

По данным «Фонтанки», помимо Думской улицы чиновники обсуждают в качестве возможной локации для композитора сквер на Петроградской стороне и одну из улиц Васильевского острова.

 Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
Setl City
13.07.2018 17:47

В ЖК «Солнечный город» открываются первые кафе и магазины

В сданном корпусе ЖК «Солнечный город», который компания Setl City построила на пр. Ветеранов, 171, к. 5, открылось кафе. На первом этаже этого же дома завершаются отделочные работы в продуктовом магазине.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.07.2018 17:26

За 1 полугодие 2018 года Банк «Санкт-Петербург» заработал 2.4 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» подвел итоги деятельности за 1 полугодие 2018 года по РСБУ (неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на основе РСБУ)
ГК «КВС»
13.07.2018 15:36

Клиентам компании «КВС» скидка 20% на занятия верховой ездой

У компании «КВС» появился новый партнер – конно-спортивный клуб «Исток», который расположен в поселке Янино-1 Ленинградской области.
ПАО «Группа ЛСР»
13.07.2018 13:08

В «Трех ветрах» появилась своя прибрежная зона

В жилом комплексе бизнес-класса «Три ветра», построенном «Группой ЛСР» в Приморском районе Санкт-Петербурга, окончено благоустройство береговой линии Финского залива.
Фото предоставлено сетью АЗС «Газпромнефть».
13.07.2018 13:06

Петербуржец выиграл билеты на чемпионат мира по футболу

Петербургский болельщик «Зенита» Олег Измалков выиграл два билета на чемпионат, заправив машину по пути на дачу.
«Главстрой-СПб»
13.07.2018 11:41

«Главстрой-СПб» увеличил продажи на 38% в первом полугодии 2018 года

Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги деятельности за первые 6 месяцев текущего года и провела комплексный анализ рынка строящегося жилья Санкт-Петербурга
ГК «Эталон»
12.07.2018 17:27

«ЭталонСтрой» спроектирует и построит новое здание в Ленинградской области

АО «СУ-267» в составе «ЭталонСтроя» (Производственного блока Группы «Эталон») заключило с ООО «ИнвестБугры», входящим в группу компаний «RAUM Group», договор генерального подряда на проектирование и строительство производственно-складского здания.
12.07.2018 17:00

«Ситилинк» открыл пятый магазин в Петербурге

Дискаунтер электроники и бытовой техники «Ситилинк» открыл в Петербурге пятый по счету магазин терминальной торговли. В торговом комплексе «Балатон» на улице Ярослава Гашека, 5 (станция метро «Купчино»).
Фото предоставлено компанией «Л1»
12.07.2018 16:57

Молодые архитекторы оценили ЖК «Лондон Парк»

4 июля 2018 года будущие архитекторы – студенты 5 курса Академии художеств (Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина) посетили строительную площадку второй очереди ЖК «Лондон Парк».
Магазин "Кей"
12.07.2018 10:52

Обзор популярного электротранспорта от КЕЙ

Электротранспорт набирает все большую популярность, однако для многих еще остается неизведанной новинкой. КЕЙ подготовил обзор основных видов электротранспорта и рассказал, чем они отличаются друг от друга
Setl City
12.07.2018 10:49

Готовые элитные квартиры на Ушаковской набережной со скидкой 20%

В июле «Петербургская Недвижимость» предоставляет клиентам скидки 20% на квартиры всех планировок и метража в элитном ЖК Riverside от Setl City, который расположен на Ушаковской набережной.
Setl City
12.07.2018 10:19

В ЖК «GreenЛандия 2» вышел в продажу новый корпус

«Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новый, девятый корпус квартала «GreenЛандия 2» от Setl City недалеко от метро «Девяткино». На данный момент действуют специальные цены на квартиры - от 1,85 млн рублей