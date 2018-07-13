«Не хотим с ним ассоциироваться»: Би-би-си узнала о запрете Мутко появляться рядом с главой ФИФА

Из-за допингового скандала вице-премьеру Виталию Мутко рекомендовали во время чемпионата мира по футболу в присутствии журналистов не появляться вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино и другими официальными делегациями. Об этом рассказала «Русская служба Би-би-си» 13 июля.

По данным издания, причиной запрета стало нежелание ФИФА ассоциироваться с российским чиновником — героем допингового скандала. Официального документа не издавалось, однако о неформальном распоряжении рассказал один из бывших футболистов.

«В ФИФА сказали: знаете, мы не хотим с ним ассоциироваться. Дворкович хорошо знает английский, аккуратный, не будет по 20 минут с журналистами о допинге говорить. Мутко весь чемпионат не светится», — сказал он.

Би-би-си отмечает, что Мутко присутствовал на всех пяти матчах, которые провела российская сборная. Но его ни разу не было среди гостей Инфантино, хотя чиновник занимался подготовкой мундиаля в течение семи лет.

Из-за допингового скандала Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпиадах. В декабре 2017 года чиновник ушел с поста руководителя оргкомитета ЧМ-2018. В составе нового правительства, сформированного в мае, Мутко отвечает за строительство.