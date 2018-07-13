Трамп назвал «катастрофой Обамы» присоединение Крыма к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что воссоединение Крыма с Россией было «катастрофой» бывшего президента США Барака Обамы, и добавил, что будь он в то время президентом, такого бы не случилось.

«Президент Обама потерпел сильную неудачу с Крымом. Я не думаю, что он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) сделал бы это, будь я президентом … Это было катастрофой Обамы. Думаю, если бы я был президентом тогда, он не забрал бы Крым», — заявил Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

Ранее Трамп уже делал аналогичные заявления. В июне этого года Трамп, выступая перед журналистами, заявил о том, что Барак Обама «потерял» Крым.

Крым вошел в состав России в результате проведенного там в марте 2014 года референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей региона (более 95%) проголосовало в пользу его воссоединения с Россией.