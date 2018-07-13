Албин предложил австрийцам построить в Петербурге завод водопроводной арматуры

Вице-губернатор Игорь Албин на встрече с представителями австрийского производителя трубопроводной арматуры и насосного оборудования HAWLE Иваном Кейвомяги предложил компании построить в городе завод.

Как сообщили 13 июля в аппарате чиновника, условием было поставлено создание производства на территории города, с уровнем локализации не менее 85% и поставка местной продукции на рынки третьих стран. А также активная работа с Водным кластером и Водной академией по формированию отраслевых образовательных и профессиональных стандартов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Холдинг HAWLE основан в 1948 году и производит трубопроводную арматуру для систем водоснабжения и водоотведения на территории России с 2011 года на собственном заводе в Чаплыгине Липецкой области. В Северной столице компания поставляет задвижки и пожарные гидранты для ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».