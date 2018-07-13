«Фонтанка» за 60 секунд — 9-13 июля

Петербургский предприниматель Андрей Пригульный разъезжает по городу с вооруженным кортежем на бронированных автомобилях. И настолько оторвался от реальности, что его люди едва не начали отстреливаться от полиции. К счастью, силовиков пока снабжают лучшими автоматами, чем чоповцев.

Станция метро «Беговая», выстроенная стахановскими темпами к началу чемпионата, оплакивает вылет нашей сборной из обоймы. Поезда ходят по щиколотку в слезах. Жизнь продолжается.

В Петербурге прооперировали семилетнюю дочь президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Говорят, перед операцией врачам звонили оттуда, откуда надо. Зато у них теперь есть фото в обнимку со счастливым Инфантино.

Вы думали, это все — проблемы и новости? Тут у людей вообще хиросима. Петербуржец Олег пришел в «Дикси» без мелочи и вызвал гнев кассира. Накатал жалобу. Ему ответили: «Уважаемый антон, мы с прескорбием сообщаем что вы редкостный ***. Видимо вас не учили что стучать не хорошо». Теперь в компании пытаются выяснить, кто это написал. В магазине молчат, как рыбы об лед, — потому что стучать нехорошо.

Выяснилось, кого именно сбили июньской ночью на Невском автогонщики-любители. На пешеходном переходе погибла заслуженная балерина РСФСР, старейший педагог Мариинского театра Ольга Искандерова. Поиск морга, в который увезли ее тело, потребовал времени.

Рубрика «Слабоумие и отвага». Заплыв от Дворцовой набережной до Васильевского острова закончился криками о помощи. На берегу спасенного начали делить медики и полиция.

Граффити трудной судьбы появилось в Петербурге. Сначала Станиславу Черчесову оторвали палец…

В Апрашке пустынно и страшно, но там едва не завелся новый «король». Петербургский наместник популярного вора в законе Лоту Гули хотел собирать дань с азербайджанских торговцев и готовился к «коронации». Петербургские полицейские повели себя, как республиканцы.