Мурманскую учительницу хотят понизить до уборщицы из-за комментария о патриотизме в соцсети

Учительницу истории с 35-летним стажем хотят сократить в школе Мурманска из-за комментария «ВКонтакте». Руководству гимназии не понравилось предложение педагога награждать за патриотическую деятельность не только юнармейцев, но и обычных школьников.

Как сообщает 13 июля местное издание «Би-порт», в мурманской гимназии №3 собираются сократить учителя высшей категории с 35-летнем стажем и завуча по воспитательной работе Светлану Корнаухову. Педагог прокомментировала в социальной сети пост про участников всероссийского движения "Юнармия". Она предложила за патриотическую работу наградить обычных школьников, которые занимаются ею из года в год.

Позже руководство школы объявило Корнауховой о сокращении. Историку предложили остаться либо в роли уборщицы, либо гардеробщицы. В пользу учительницы коллеги начали сбор подписей.

В июне разгорелся скандал из-за фото в купальнике омской учительницы Виктории Поповой. Снимки в стиле пин-ап стали поводом для увольнения. Педагогическое сообщество ответило массовым флэшмобом и публикацией в сети фото в купальниках. В итоге руководство школы простило безобидное хобби и пригласило Попову вернуться к преподаванию.