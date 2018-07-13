Нашлась вода для приюта Мальтийской службы помощи

У мобильного приюта Мальтийской службы помощи отныне не будет проблем с чистой водой, об этом 13 июля сообщили в благотворительной организации.

Напомним, приют обратился за помощью к горожанам в связи с нехваткой чистой воды, которая крайне необходима. Сюда, как правило, попадают бездомные с инвалидностью, в частности с ампутациями, инсультами, травмами после стационаров. За ними необходим специальный уход, вплоть до смены памперсов. В ближайших к приюту местах, где можно набирать чистую воду, – в магазине одной из популярных торговых сетей, на автозаправке и на складе пиломатериалов – сотрудникам приюта отказали в этой возможности. Воду до сегодняшнего дня сотрудники возили на собственном транспорте из источника на Байконурской улице – это 4 километра от приюта. Но и там местные жители, которые ходят к источнику, стали выражать недовольство.

На просьбу откликнулась одна из компаний, которая занимается поставкой воды и которая уже поддерживает десятки благотворительных организаций, в том числе «Ночлежку».

«Теперь повезло и нам. В наш мобильный приют будут привозить 400 литров питьевой воды каждый месяц безвозмездно! Мы очень благодарны», – сказали в Мальтийской службе помощи.

Отметим, несмотря на предоставленную помощь, потребность в ней, тем не менее, все равно есть – приюту в месяц необходимо 6 тысяч литров.