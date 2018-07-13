«Петербургские аптеки» потеряли 90% прибыли от продаж

Городская сеть аптек, работающих под брендом «Петербургские аптеки», отчиталась о снижении прибыли от продаж в 2017 году на 87,1%. За год на продажах фармацевты заработали 9 млн рублей, в то время как в 2016 году эта цифра превысила 70 млн рублей. Информация об этом содержится в годовом отчете компании, который изучила «Фонтанка».

«Санкт-Петербургский аптечный рынок в натуральном выражении последние 3 года демонстрирует отрицательные темпы роста. Текущая макроэкономическая ситуация приводит к сокращению реальных доходов населения и сокращению затрат на дорогостоящие лекарственные препараты и препараты, не являющиеся необходимыми лекарственными средствами (элитные косметические средства, БАД и т.д.). Последний год характеризуется явной тенденцией перераспределения спроса в сторону аптек низкого ценового уровня», – сообщается в отчете АО «Петербургские аптеки», владельцем которых является комитет имущественных отношений Петербурга.

Отмечается, что товарооборот компании вырос на 4,8% при общем падении на рынке в 11%. По собственным оценкам, в 2017 году компания занимает 26% процентов рынка. Всего за отчетный год чистая прибыль компании составила 34 млн рублей, что на 3 млн рублей меньше, чем в позапрошлом году. Выручка сети из 85 аптек превысила 8 млрд рублей.