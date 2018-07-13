В пяти районах Петербурга испытают теплосети. Работы откладывали из-за мундиаля

На следующей неделе, сразу после завершения мундиаля, в Санкт-Петербурге возобновят гидравлические испытания магистральных, распределительных и внутриквартальных теплосетей.

Как пояснили 13 июля в ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга», все плановые работы и гидравлические испытания были отложены на целый месяц в связи с чемпионатом пира по футболу — для обеспечения бесперебойного горячего водоснабжения гостей ЧМ.

16 июля в Кировском районе испытают сети, находящиеся в зоне теплоснабжения: 4-й Кировской котельной, включая жилые дома в границах Межевого канала, набережной реки Екатерингофки, Гапсальской, Невельской и Шотландской улиц.

17 июля в Калининском районе испытают теплосети на территории, ограниченной Суздальским проспектом, КАД, Муринской дорогой, Муринским ручьём, Главным ходом, Северным проспектом, участком западнее Гражданского проспекта, проспектом Луначарского, улицей Ушинского и Суздальским проспектом.

Кроме того, будут испытаны распределительные тепловые сети от котельной к зданиям № 12, 14/2, 36, 38 и 40 по Свердловской набережной.

В этот же день в Невском районе испытают тепловые сети, находящиеся на теплоснабжении 1-й Невской котельной, включая кварталы 1-4,5,7,13,16,17,18, ограниченные улицами и проспектами: Ольминского, Елизарова, Берггольц, Седова, Пинегина, Бабушкина, Большим Смоленским проспектом и проспектом Обуховской Обороны.

В Пушкинском районе 17 июля испытают тепловые сети на территории, ограниченной с севера Школьной, с востока — Пушкинской, с юга и запада — колхозными полями.

18 июля в Калининском районе испытают распределительные тепловые сети от котельной к зданиям № 4, 6-9 по Финскому переулку, № 17, 19, 21 по улице Академика Лебедева, №4, 6, 7-15 по Боткинской и № 41-51 по улице Комсомола.

В Московском районе в этот день испытания пройдут тепловые сети от групповой котельной на Московском проспекте, 104.

В компании напоминают, что проверка теплосетей на прочность проводится для определения их готовности к следующему отопительному сезону и выявления их «слабых мест».

ГУП «ТЭК СПб» просит петербуржцев быть предельно внимательными и при обнаружении повреждённых трубопроводов звонить по телефонам: 004, 112 или 601-93-93.

Ранее в Жилищном комитете сообщили, что к отопительному сезону Петербург готов на 40%. Ни один из районов не отстаёт от графика, и к 1 сентября все дома будут готовы к холодам.