На Васильевском похищен житель Чечни, сбежавший от преследователей геев

Насильно увезенный с Васильевского острова молодой человек найден живым. Охоту за ним устроил родной отец.

Как стало известно «Фонтанке» вечером 13 июля, после сообщения очевидцев о парне в красной футболке, которого насильно затолкали в автомобиль и увезли, уголовный розыск установил маршрут предполагаемых похитителей и нашел их в хостеле на улице Марата.

Как пишет «Новая газета», молодой человек – 20-летний уроженец села Чечен-аул Зелимхан Ахмадов. Он обращался в ЛГБТ-сеть в связи с преследованиями чеченской полицией по подозрению в гомосексуальной ориентации.

Организатором операции на Васильевском острове стал отец Зелимхана – Эли Ахмадов. Он бизнесмен, владеет автосалонами в Грозном и Самаре. По данным «Фонтанки», Ахмадов-старший приехал в Петербург около недели назад с двумя родственниками и принялся выслеживать сына. Нашел его в жилкомплексе «Я – романтик» на улице Вадима Шефнера. Квартиру Зелимхану предоставила ЛГБТ-сеть.

Как рассказывали «Фонтанке» очевидцы, Ахмадова-младшего тащили в машину силком, его руки были закованы в наручники.

В настоящее время Зелимхана, его отца и двух родственников доставили в 60-й отдел полиции Василеостровского УМВД. Они должны дать объяснения.