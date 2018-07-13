Катар официально проведет зимний мундиаль

Стали известны даты, в которые пройдет следующий чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году. Как сообщил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино во время пресс-конференции в Москве, турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря.

Чемпионат мира в Катаре изначально собирались провести зимой из-за высокой температуры летом. Однако ФИФА сначала не согласилась с этой идеей, сославшись на то, что это перебьет расписание остальных футбольных чемпионатов, но затем приняло доводы организаторов и самих футболистов, не желавших рисковать здоровьем и играть при высоких температурах.

Таким образом, это будет первый чемпионат мира по футболу в Северном полушарии, который пройдет зимой. Чемпионат мира по футболу 2010 года в ЮАР официально проводился с 11 июня по 11 июля, но в Южном полушарии в это время был разгар зимы.