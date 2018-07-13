“Натали Турс” предлагает пострадавшим клиентам съездить в отпуск в другое время и не требовать компенсации

Терпящий крах туроператор "Натали Турс" предлагает клиентам, чьи туры были аннулированы, не подавать на компенсацию, а принять гарантийное обязательство по туристическим услугам.

Эта информация содержится в сообщении для сотрудников компании, которое попало в распоряжение РИА Новости 13 июля. Гарантийное обязательство подразумевает возможность воспользоваться в будущем услугами компании.

"В случае если заявитель готов принять гарантийное обязательство по туристическим услугам с ООО "Панорама Тур", данный документ будет находиться в личном кабинете агента и распечатываться клиенту. Информация о сумме обязательства также размещается в личном кабинете. В случае если заявитель отказывается заключать гарантийное обязательство по туристическим услугам с ООО "Панорама Тур", то документы переходят в стадию возмещения по реестру в порядке общей очереди", — говорится в сообщении.

На такие меры «Натали Турс», по всей видимости, пошла из-за недостатка средств. В начале июля Ростуризм предупреждал, что у неудачливого туроператора недостаточно денег для выплаты всех компенсаций.

Пока так и не уехавшие в отпуск из-за «Натали Турс» пытаются добиться возмещения стоимости туров, за границей находятся около 1300 клиентов оператора. По данным Ассоциации туроператоров России, у всех них есть билеты домой, и к середине следующей недели большая часть туристов будут на родине.