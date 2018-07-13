На Дворцовой площади троллейбусные провода превратились в бенгальские огни

Файершоу устроили троллейбусные провода в центре Петербурга днём 13 июля. Представление длилось около минуты. Прохожие и автолюбители наблюдали летящие в разные стороны искры.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях, около 16.00 короткое замыкание произошло на троллейбусных проводах на Дворцовой площади. Над проезжей частью возникло пламя. Горожане позвонили спасателям. В пресс-службе ведомства "Фонтанке" информацию о вызове подтвердили и отметили, что помощь огнеборцев не понадобилась, так как пламя затихло само собой.

По информации Горэлектротранса, движение на участке удалось возобновить к 16.40. Пока велись работы, троллейбусы двигались по объездному маршруту, электробусы с автономной зарядкой снимались с сети и продолжали движение.